الرى: إزالة 3763 حالة تعد على نهر النيل حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الموارد المائية والرى، مساء اليوم الأحد، بيانا عن موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجارى المائية بالمحافظات، مؤكدة أنه تم إزالة 3763 حالة بمساحة 493 ألف متر مربع تقريبا حتى الآن.





وأوضحت الوزارة، أن إجمالى أعداد الإزالات المستهدفة 165081 حالة بمساحة 19.357 مليون متر مربع تقريبا. كما أوضحت أن إجمالى أعداد الإزالات المتبقية 161318 حالة بمساحة 18.864 مليون متر مربع تقريبا.

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