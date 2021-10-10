سفير مصر فى الرياض يلتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد فاروق سفير مصر فى الرياض، اليوم الأحد، عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى.



جدة - نرمين السيد - التقى أحمد فاروق سفير مصر فى الرياض، اليوم الأحد، عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى. استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الدولية والإقليمية.

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