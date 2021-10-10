عاجل.. بدء اللقاء الموسع لرئيسى وزراء مصر واليمن

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استقبل مساء اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولى، الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، وأجريت مراسم الاستقبال لـ"عبدالملك" والوفد المرافق له.

ووصل رئيس الوزراء اليمنى، إلى القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم عددا من وزراء الحكومة اليمنية.