المنتخب الوطنى يتلقى تأكيدًا بإقامة مباراة ليبيا بدون جماهير

أكد مسئولو المنتخب الوطني أنهم تلقوا تأكيدًا من الاتحاد الافريقي "كاف" وكذلك اتحاد الكرة الليبي باقامة مباراة الفريقين بدون جماهير، واستفسر الجهاز الفني عن ظهور الجماهير في المباراة خاصة أن تدريبات منتخب ليبيا تشهد حضور جماهيري مكثف، وتابع مسئولو المنتخب أنه لا يوجد أي اصابات في صفوف المنتخب سواء مصطفي محمد أو غيره من اللاعبين، في الوقت الذي سيعقد الجهاز الفني محاضرة مساء اليوم لبحث عدد من النقاط التكتيكية التي ينوي كيروش تطبيقها في مباراة الغد.

وحرص كيروش على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع جهازه واللاعبين شهدت تقطيع مباراة المنتخب أمام ليبيا والتي أقيمت في مصر، وتم القاء محاضرة لعلاج الأخطاء وتلافيها قبل مباراة الغد المرتقبة.

وأدى اليوم المنتخب تدريبا بدنيا صباحيا بإحدى قاعات مقر الإقامة في اطار الاستعدادات المكثفة للقاء المنتخب الليبي في التاسعة من مساء غد الاثنين بستاد 28 مارس بمدينة بنغازي ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.

وأجرت البعثة مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباراة ورحلة العودة إلى القاهرة وينتظر أن يتم ابلاغ ادارة البعثة بنتائجها مساء اليوم، ويخوض المنتخب مرانه الأخير باستاد شهداء بنينا بليبيا، ويطمع الفراعنة في تحقيق أي نتيجة إيجابية أمام منتخب ليبيا لضمان الاستمرار في صدارة المجموعة السادسة والمحافظة على آمال الفراعنة في التأهل للمباراة الفاصلة حيث تنص اللوائح علي تأهل الفريق صاحب المركز الأول فقط.