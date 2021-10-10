« فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» دوت الخليج يرصد أعمال سحر وشعوذة تجتاح الصعيد«صور»

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يقول الإمام ابن الجوزي «ما ضُرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله»، وهو ما يتناسب تمامًا مع مشاهد الكشف عن أعمال سحر وشعوذة بالجملة فى مقابر الصعيد.

دوت الخليج

وخلال عملية التنظيف الذى أقدم عليها مجموعة من الشباب على مستوى الصعيد بعدد من المقابر، وجدوا الكثير من أعمال السحر والشعوذة منبوشة على ملابس وقطع تخص شخصيات.

أعمال سحر وشعوذة تجتاح الصعيد

مؤسس حملة تنظيف المقابر على مستوي الصعيد، الشيخ عبد الرحمن السنجق، قال:"عندما ترى كمية الملابس والصور التي أُخرِجت من المقابر عندها تتيقن بِأن السحر لم يأتيك من غريب للأسف".

قسوة القلب والغلظة والفظاظة، عناوين رئيسية من السهل أن تطلق على مرتكبي أعمال السحر، فما تراه من أعمال سفلية منفذة على ملابس داخلية وهياكل بشرية وحيوانات، يجعلك تشعر بأن الرحمة قد هجرت تلك النفوس وما قصدت إلا حقدًا وبغضًا.

حملة تنظيف المقابر تبطل أعمال سحر وشعوذة فى الصعيد

وتعمل حملة تنظيف المقابر الذى يرأسها الشيخ عبدالرحمن السنجق، على تنظيف وإبطال الأعمال الموجودة فى المقابر الموجودة فى محافظات الصعيد.

ووفقًا لما صرحت به دار الإفتاء فى إطار توسع أعمال السحر والشعوذة فقد اكدت مرارًا أنه ينبغي على المسلم أن يكون صاحب عقلية علمية، ولا ينساق وراء الخراف التى تقوم على الأوهام والظنون، ولا تستند إلى أدلة وبراهين.

الناتج من الأمر، أن هؤلاء من قاموا بأعمال سحر لآخرين، قد شغلوا قلوبهم بالدنيا، وتغذت نفوسهم على الكراهية والحقد والبغضية".

يقول الإمام ابن الجوزي «ما ضُرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله»، وهو ما يتناسب تمامًا مع مشاهد الكشف عن أعمال سحر وشعوذة بالجملة فى مقابر الصعيد.

وخلال عملية التنظيف الذى أقدم عليها مجموعة من الشباب على مستوى الصعيد بعدد من المقابر، وجدوا الكثير من أعمال السحر والشعوذة منبوشة على ملابس وقطع تخص شخصيات.

مؤسس حملة تنظيف المقابر على مستوي الصعيد، الشيخ عبد الرحمن السنجق، قال:"عندما ترى كمية الملابس والصور التي أُخرِجت من المقابر عندها تتيقن بِأن السحر لم يأتيك من غريب للأسف".

قسوة القلب والغلظة والفظاظة، عناوين رئيسية من السهل أن تطلق على مرتكبي أعمال السحر، فما تراه من أعمال سفلية منفذة على ملابس داخلية وهياكل بشرية وحيوانات، يجعلك تشعر بأن الرحمة قد هجرت تلك النفوس وما قصدت إلا حقدًا وبغضًا.

وتعمل حملة تنظيف المقابر الذى يرأسها الشيخ عبدالرحمن السنجق، على تنظيف وإبطال الأعمال الموجودة فى المقابر الموجودة فى محافظات الصعيد.

ويعد السحر من السبع الموبقات وهو من الذنوب الجليلة والعظيمة والتى حرمها الإسلام ونهى عنها بشكل صريح، وفى فتوى سابقة، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه من الضرورى على أى شخص يشعر بأنه مصاب بالسحر أو الحسد أو يلجأ إلى قراءة القرآن الكريم، وهو القائل:" «وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ».

وللجميع يجب أن يعلم أنه على الإنسان أن يكون على يقين بأنه لن يضره أحد إلا بإذن الله تعالى وأنه جل وعلا له حكمة.