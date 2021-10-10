/655410/رئيس-سياحة-النواب-تطوير-الأسطول-الجوي-له-مردود-إيجابى-على-حركة-السياحة

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، ان لقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني حيث تم خلال اللقاء استعراض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني، والرؤية المستقبلية لوضع الشركة القابضة لـ "مصر للطيران".

دوت الخليج يرصد تعليق نورا علي على لقاء رئيس الوزراء ووزير الطيران

تطوير قطاع الطيران المدني

وثمنت النائبة نورا علي، رئيس سياحة النواب، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة لرفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولاً إلى زيادة القدرات التنافسية.

المطارات والاسطول الجوي

وقالت النائبة نورا على ان قطاع الطيران من القطاعات الحيوية الهامة ، مؤكدة على أهمية مواصلة التطوير ورفع أداء هذا القطاع لما لذلك من مردود إيجابى قوى على حركة السياحة والتنمية التي تشهدها مصر الحديثة ، مشيرة إلى أن قطاع الطيران شهد نقلة نوعية وتطويرا كبيرا فى المطارات وطفرة فى إنشاء المطارات الجديدة وتحديث الاسطول الجوى .

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.