/655426/هل-يعود-مرتضى-منصور-لرئاسة-الزمالك-من-جديد-محكمة-القضاء-الإداري-تحدد-موعد-الحكم-النهائي

أيام قليلة ويسدل الستار على قضية طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، والذي تم تجميدة من جانب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وحل مجلس إدارة النادي، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي لحين إجراء الانتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت محكمة القضاء الإداري حددت صباح اليوم الأحد، وذلك بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات الجديدة الذي قدمها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، من أجل العودة لرئاسة النادي من جديد، بعد قرار تجميد مجلس الإدارة من جانب وزير الشباب والرياضة.

وقررت محكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 24 أكتوبر الجاري للحكم في طعن مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، على قرار تجميد وحل مجلس إدارة النادي.

بداية القضية كانت في نوفمبر 2020 وذلك بعد إصدار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بتجميد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ويرجع السبب لوجود مخالفات مالية وإدارية.

عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك

وتقدم مرتضى منصور في أولى خطوات العودة لنادي الزمالك بتقديم الطعن على القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة، في مقر مجلس الدولة وتواجد عدد كبير من أنصار رئيس الزمالك الموقوف.

تم تسليم تقرير مبدئي للمحكمة، بخصوص المخالفات المالية بنادي الزمالك، في عهد مرتضى منصور، وكان ذلك في يونيو 2021 وأن النيابة العامة مازالت قيد التحقيق في هذه المخالفات قبل إعلان أي قرار.

تأجيل حكم الطعن فى دعوى حل مجلس إدارة مرتضى منصور لـ 24 أكتوبر الجاري

لتقوم بعد ذلك محكمة القضاء الإداري، بحجز الطعن المقدم من مرتضى منصور، في نهاية أغسطس الماضي، وأرجأت الحكم فيه، وتم إعادة فتح باب المرافعة لوجود مستندات جديدة قد تغير مجرى القضية خلال الفترة القادمة، والوصول للحكم النهائي.

قدم مرتضى منصور المستندات الخاصة بقرار تجميد مجلس إدارة الزمالك، بعد قرار وزير الشباب والرياضة، وتحدث أمام المحكمة من أجل الحكم له بالقضية، وتم تحديد جلسة 24 أكتوبر الجاري للحكم النهائي في القضية، التي تنتظرها جماهير نادي الزمالك والتي ستكون لها كلمة السر في تغيير خريطة الانتخابات داخل النادي خلال الفترة القادمة.