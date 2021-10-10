/655428/بنزيما-يقود-تشكيل-فرنسا-أمام-إسبانيا-في-نهائي-دوري-الأمم-الأوروبية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد تشكيل المنتخب الفرنسي تواجد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني كريم بنزيما في قيادة خط الهجوم بجوار كيليان مبابي وجريزمان.

وجاء تشكيل المنتخب الفرنسي كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كوندى، فاران، كيمبيبي

خط الوسط: بافارد، تشواميني، بوجبا، ثيو هيرنانديز

خط الهجوم: جريزمان، كيليان مبابى، كريم بنزيما.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة إلا الربع من مساء اليوم علي أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة عبر قانتها تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1 HD premium، وbeIN sports 4k HDR.

بينما يعلق علي المباراة المعلق التونسي رؤوف خليف.

وكان المنتخب الفرنسي قد تأهل إلي المباراة النهائية بعد فوزة علي المنتخب البلجيكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

علي الجانب الأخر فقد تأهل المنتخب الأسباني إلي المباراة النهائية بعد فوزة علي منتخب إيطاليا بطل أوروبا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

نتيجة مباراة فرنسا وبلجيكا

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، لصالح الديوك الفرنسية، في لقاء الدور القبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.

عاد الدولي الفرنسي كريم بنزيما في نتيجة المباراة مع منتخب بلاده في الدقيقة الـ 62 من خلال مرور رائع من مبابي على تيليمانس ومرر الكرة إلى بنزيما داخل منطقة الجزاء، ومن ثم استدار وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني والتعادل للديوك الفرنسية في الدقيقة الثامنة والستون من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء، تحصل عليها انتوان جريزمان، ويسددها مبابي على يسار المرمي ويسكنها الشباك.

وسجل صيو هيرنانديز الهدف الثالث والفوز لمنتخب فرنسا في الدقيقة التسعين من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيمن لصالح فرنسا عن طريق بافارد شتتها المدافع لترتد إلى ثيو هيرنانديز على حدود منطقة الجزاء الذي سدد صاروخية لمسها كورتوا بأطراف أصابعه لتسكن الكرة الشباك.