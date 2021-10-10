بالأسماء .. حركة تنقلات مستشارى النيابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أصدر المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 444 / 2021، بشأن حركة التنقلات العامة للمستشارين أعضاء الهيئة.



جدة - نرمين السيد - أصدر المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 444 / 2021، بشأن حركة التنقلات العامة للمستشارين أعضاء الهيئة. وتضمنت الحركة نقل بعض نواب رئيس الهيئة إلى الإدارات والفروع، كما شملت نقل بعض الوكلاء العامين ورؤساء النيابة من الفئة "أ" و"ب"، إلى فروع الهيئة المختلفة بالمحافظات.

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