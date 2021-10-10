جدة - نرمين السيد - أكدت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أهمية مواصلة التطوير ورفع أداء قطاع الطيران، الذى يعد من القطاعات الحيوية الهامة، لما له من مردود إيجابى قوى على حركة السياحة والتنمية التى تشهدها مصر الحديثة.





وأشادت "على" فى بيان اليوم الأحد، بلقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، مؤكدة أنه "مهم للغاية" بشأن استعراض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدنى. وأوضحت النائبة البرلمانية أن اللقاء استعراض الرؤية المستقبلية لوضع الشركة القابضة لـ"مصر للطيران"، والذى يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى، والشركات التابعة للوزارة لرفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر، وصولاً إلى زيادة القدرات التنافسية. ونوهت إلى أن قطاع الطيران شهد نقلة نوعية وتطوراً كبيراً فى المطارات وطفرة فى إنشاء المطارات الجديدة وتحديث الأسطول الجوى، بالإضافة لرفع كفاءة عدد من المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية وتعزيز الإجراءات الأمنية بجميع المطارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سياحة النواب : تطوير ورفع أداء قطاع الطيران له مردود إيجابى على التنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.