القباج: حملة «بالوعى» تستهدف القرى المخطط تنميتها ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال إطلاق وزيرة التضامن الاجتماعى، حملة "بالوعى.. مصر بتتغير للأفضل" بمحافظة بنى سويف، فى إطار المرحلة الأولى التى تضم "بنى سويف، المنيا، أسيوط وسوهاج"، وذلك بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، فى حضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، وآية القمارى رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووفد من مؤسسة "حياة كريمة".

وتستهدف الحملة القرى والعزب والنجوع المخطط تنميتها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما ستركز الحملة على نشر الوعى وتحفيز الخدمات بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى فى الوقت الحالى وتشمل الزيادة السكانية والزواج المبكر وزواج الأقارب وتنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات والتمكين الاقتصادى للمرأة تحت مظلة برنامج فرصة، بالاضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات، ومن المتوقع وصول رسائل التوعية لأكثر من 15 ألف أسرة بكل مركز تشمل عدد كبير من السيدات فى سن الإنجاب، خصوصًا من تتراوح أعمارهن من 18 إلى 45 سنة.

وعبرت القباج، عن سعادتها بانطلاق سلسلة الحملات من محافظات الوجه البحرى، بالشراكة مع مؤسسة "حياة كريمة، وجمعية "تواصل" وجمعية "راعى مصر"، مؤكدة أنها تؤمن بقوة المجتمع المدنى فى التواصل مع المجتمع والتأثير عليه بالإيجاب، بإلإضافة إلى مساهماته فى إتاحة الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية جنبا إلى جنب مع الحكومة، وواثقة أن قضايا التنمية تشكل أولوية له بلا منازع.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن هناك قضايا عديدة تعمل الوزارة على تقديمها، ومنها خدمات قوافل تنظيم الأسرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجمعيات الأهلية، وخدمات إتاحة أصول إنتاجية وإقراض ميسر من 10-20 ألف جنيه مقرض ميسر لتشجيع المرأة الريفية على العمل، وخدمات التغذية والتطعيمات والاكتشاف المبكر للإعاقة للأطفال بالحضانات.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف، عن سعادته بإطلاق الحملة، لاسيما وأنها تتناول عددا من المحارو الهامة التى تشمل الاهتمام بالطفل والتمكين الاقتصادى للمرأة والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والكشف المبكر قبل الزواج ومواجهة ظاهرة الزواج المبكر وبعض القضايا والموضوعات المجتمعية، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والندوات التثقيفية، لزيادة الوعى بالعديد من القضايا المجتمعية الهامة التى تتعلق بحياة واستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، وبما يتواكب مع جهود الدولة فى مجال تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات والمرافق، بالتوازى مع جهودها لبناء الشخصية المصرية فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن المحافظة نفذت خطوات عملية وجادة لدعم وتعظيم دور المرأة فى شتى المجالات، باعتبارها شريكا أساسيا وركيزة داعمة لجهود تحقيق التنمية المنشودة، بالتعاون مع الجهات الشريكة من المجالس القومية للمرأة والسكان ووزارات الصحة والتضامن والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف والثقافة والكنيسة وغيرها من الجهات ذات الصلة.

كما أوضح المحافظ، أن الحملة تكتسب أهميتها من كون الإنسان هو العنصرالمهم فى هذا التطوير، إذ تمثل التنمية البشرية الركيزة الأساسية والاستراتيجية للأمن المستدام بجميع أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعمل على زيادة الخيارات المتوفرة للأفراد، من توفير حياة صحية بعيدة عن الأمراض، زيادة انتشار المعرفة، وتوفير الموارد التى تساهم فى توفير سبل العيش الكريم، تحقيقا لأهداف المبادرة الرئاسية حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى.

وقالت آية القمارى رئيس مجلس الأمناء مؤسسة "حياة كريمة"، إن المؤسسة تتشرف بأن تشهد اليوم انطلاق حملة "بالوعى.. مصر بتتغير للأفضل" فى قرى حياة كريمة بالوجه القبلى بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى وفى إطار البروتوكول المبرم بين الوزارة والمؤسسة فى يوليو 2021.

وأضافت أن المبادرة جاءت لتثمن أهمية تنمية الوعى فى بناء الإنسان والذى يمثل أساس مبادرة حياة كريمة، والتى تأتى إيمانًا بأهمية تنمية الوعى فى بناء الإنسان المصرى وفى نهضة الوطن، بهدف تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمعية إيجابية، تؤدى إلى تحسين جـودة الحياة لجميع أفراد الأسرة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة للدولة.

وشهدت القباج، خلال الزيارة عرض مسرحى بعنوان "اسطبل عنتر" قدمته جمعية تواصل، ويتناول القضايا التى تواجه المجتمع ويطرح سبل حلها، وذلك فى إطار الحملة، كما تفقدت نماذج محاكاة لبرامج 2 كفاية، التمكين الاقتصادى، الحضانات، ولا للزواج المبكر.