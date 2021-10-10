مستشار الرئيس للصحية: من المحتمل الحصول على جرعة لقاح ثالثة بعد انتهاء...

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحية، إن هناك تصاعدا فى عدد إصابات كورونا، مضيفا أنه عندما يصل عدد الحالات نوع الثبات نبدأ نقول إننا فى الذروة وتأخذ أسبوع أو عشر أيام على حسب الموجة، وأن معظم الحالات التى تصاب من بسيطة ومتوسطة والحالات الشديد أقل، ويتم التعامل مع الموجة بكل حرفية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم: "كان هناك مستشفيات مخصصة عزل للأطفال فى الموجات السابقة ولكن لا تأتى شديدة ولكنها بسيطة ولكن المشكلة هى إصابة الكبار، رصد الفيروسات بصفة عامة بتكون أقل حدة للأطفال، ولكن هناك الأطفال أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإصابة، وكذلك فى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأكثر عرضة للإصابة.

وتابع: "ليس المطلوب تطعيم جميع المواطنين بلقاح الإنفلونزا الموسمية، ولكن يتم تطعيم الفئات الأولى مثل الأمراض المزمنة والأطفال، وضعاف المناعة، وتطعيم الأنفلونزا الموسمية يتغير كل عام، ولا يتعارض مع لقاح فيروس كورونا.

وأوضح أنه من المحتمل الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا بعد الانتهاء من التطعيم، وأنه الفترة القادمة سيتم تطعيم الطلاب الذين لم يبلغوا من العمر 18 عاما، وأن تطعيم الكوادر التعليمية والطلاب بتوجيهات رئاسة.