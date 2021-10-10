التشكيل الرسمى لقمة إسبانيا ضد فرنسا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية

أعلن لويس إنريكى، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، وديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية التي تجمع بينهما في التاسعة إلا ربع مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية، في نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.



تشكيل منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناى سيمون

خط الدفاع: أزبيليكويتا، لابورت، إريك جارسيا، ألونسو

خط الوسط: جافى، بوسكيتس، كوكى

خط الهجوم: فيران توريس، سارابيا، ميكيل أويارزابال



تشكيل منتخب فرنسا



حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: كوندى، فاران، كيمبيمبى

خط الوسط: تشواميني، بوجبا، ثيو هيرنانديز، بافارد

خط الهجوم: جريزمان، كيليان مبابى، كريم بنزيما



إسبانيا ضد فرنسا

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الإطاحة بالمنتخب الإيطالي والفوز عليه 2-1.

فيما حقق منتخب فرنسا ريمونتادا مثيرة على بلجيكا بنتيجة 3-2، ليضرب موعداً مع الماتدور في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويتسلح إنريكي مدرب إسبانيا، بالمواهب الشابة أمثال فيران توريس ويرمي بينو وجافي وباو توريس، لصراع فرنسا علي لقب دوري الأمم الأوروبية الليلة.

فيما يلعب منتخب فرنسا بقيادة ديديه ديشامب أمام فرنسا، بعدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على رأسهم كريم بنزيما وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان وبول بوجبا.

ويتطلع الديوك لمصالحة جماهيرهم، بإنتزاع لقب دوري الأمم الأوروبية، تعويضاً لإخفاق يورو 2020، بعد الخروج المهين أمام سويسرا من دور الـ 16، بركلات الترجيح.