«صاحب الجمال».. هيثم شاكر يطرح أحدث أغانيه

طرح الفنان المصري هيثم شاكر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «صاحب الجمال»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومن المتوقع أن تلاقي قبول الجماهير وتحقق نجاحًا واسعًا.

دوت الخليج يرصد إطلاق أغنية «صاحب الجمال» للفنان هيثم شاكر.

صناع عمل أغنية «صاحب الجمال»

أغنية «صاحب الجمال» من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، مكس وماستر هانى محروس، ومنتج منفذ فادى صبحى.

هيثم شاكر يروج لصاحب الجمال

وكان قد روج شاكر للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» قائلًا: "قائلًا: "انتظروا أغنية صاحب الجمال لـ هيثم شاكر الأحد ١٠ أكتوبر الساعة ٥ على قناة يوتيوب الرسمية وجميع المنصات الموسيقية الإلكترونية".

وطرح هيثم شاكر، مؤخرًا عدة أغنيات على فترات بشكل منفرد، حيث طرح من قبل «مش عادية» و «واقف على تكة» وكليهما من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم.

كما طرح أغنية «كل الأعذار كدابة» من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي.

آخر أعمال هيثم شاكر الدرامية

يذكر أن آخر أعمال الفنان هيثم شاكر، مسلسل «حب عمرى» تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد ‏العزيز حشاد، بطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة ‏فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى ‏كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر ‏من الفنانين.

وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول ‏قصة كبيرة تجمع البطلين هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر ‏بالعديد من الصعوبات