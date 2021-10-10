/655430/ممثل-الأغلبية-ينعي-وفاة-والدة-النائبة-رشا-فايز

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب ، بخالص التعازي للنائبة رشا فايز عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في وفاة المغفور لها والدتها الكريمة.

دوت الخليج يرصد نعي ممثل الاغلبية لوفاة والدة النائبة رشا فايز

وأضاف النائب أشرف رشاد،“نتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى معالي النائبه رشا فايز عضو مجلس النواب في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتها الكريمة”.

وفاة والدة النائبة رشا فايز

وتابع،”نسأل رب العزة سبحانه وتعالى أن يتغمد الراحلة الكريمة بواسع رحماته وبركاته وعفوه وغفرانه، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن ينزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلها من أهل اليمين”.

وأختتم،”نشاطر العائلة الكريمة الأحزان، وندعو الله أن يربط على قلوبهم برباط الصبر، وأن ينزل عليهم السكينة والرضا بقضائه وقدره”.

هذا ويزور بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، مجلسى النواب والشيوخ غدا الاثنين، وذلك فى إطار زيارته لمصر اليوم الأحد، حيث إلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، و جين ووك هونج، السفير الكوري بالقاهرة.

وشهداللقاء التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، وكذلك سبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.