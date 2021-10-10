عمرو درويش تعليقا على حادث مدرسة عمر مكرم بالأسكندرية: يُعدّ إهمالًا جسيمًا يستوجب التحقيق

/655431/عمرو-درويش-تعليقا-على-حادث-مدرسة-عمر-مكرم-بالأسكندرية-يعد-إهمالا-جسيما-يستوجب-التحقيق

استنكر النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما حدث من إهمال في مدرسة عمر مكرم الابتدائية التابعة لإدارة المنتزة التعليمية بالإسكندرية.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب عمرو درويش بشأن حادث مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالاسكندرية

حادث مدرسة عمر مكرم الابتدائية بالاسكندرية

وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى ان إذا كان السبب هو فتح أبواب المدرسة وإخراج الطلاب في الصفوف الأولى قبل الموعد الرسمي المحدد لخروجهم بنص الساعة، أو بسبب تكدس أولياء الأمور، هو أمر غير مقبول إطلاقًا ويُعدّ إهمالًا جسيمًا يستوجب التحقيق وعقاب المسئولين عن تكرار مش هذه الحوادث.

هذا ويزور بيونج سيوك بارك، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، مجلسى النواب والشيوخ غدا الاثنين، وذلك فى إطار زيارته لمصر اليوم الأحد، حيث إلتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، و جين ووك هونج، السفير الكوري بالقاهرة.

وشهداللقاء التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك في عدة قطاعات، وكذلك سبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة في الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.