/655433/قصته-انتهت-خلاص-نقابة-الموسيقيين-توضح-موقفها-من-إيقاف-حسن-شاكوش

أوضح علاء عامر المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش نهائئ ولا رجعة فيه، بسبب عدم احترامه لخشبة المسرح والجمهور، فضلًا عن إساءته وإهانته لشعبة عازفيين الإيقاع.

دوت الخليج يكشف موقف النقابة الموسيقية من قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وأكد عامر أن قصته انتهت نهائيًا، مطالبًا من وسائل الإعلام عدم تسليط الضوء وإثار الجدل حول مطربي المهرجانات والراب، لأن هذا الأمر هو ما يجعلهم يتمادوا في تصرفاتهم.

حسن شاكوش يعترض على قرار إيقافه

وسبق وأن أبدى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، اعتراضه على قرار إيقافه عن الغناء من قبل النقابة لأجل غير مسمى، مشيرًا إلى أن هذه الغلطة الأولى من نوعها، وأنها لا تعد جريمة تستحق وقفه بشكل نهائي أو مثل هذا العقاب القاسي.

حسن شاكوش في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب

تحدث حسن شاكوش مطرب المهرجانات، على قرار إيقافه لأجل غير مسمى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: قائلًا: "قدمت التماس لإن أنا كانت مشكلتي اللي فاتت أنا غلط، ودي كانت أول غلطة ليا"

وأضاف شاكوش: "دي كانت أول غلطة ليا، وبعدين اللي بيعمل جريمة ولّا بيغلط مش بيحكموا عليه بالسجن مدى الحياة، بيدوله حكم مؤقت 5 سنين أو 10 سنين، ويبقى في تحقيق".

وتابع:"حكم مدى الحياة أنا مش شايف إن أنا عامل جريمة.. دي كانت مشكلة غصب عني، وطلعت إتأسفت لكل الناس"، موضحا أنه لم يقصد بما قاله على المسرح أثناء حفلة غنائية الإساءة إلى الطبالين، الذي تضم فرقته عددا منهم.

حسن شاكوش يكشف سبب الاستعانة بفلاشة في الحفلات

وأوضح حسن شاكوش سر الاستعانة بفلاشة فى الحفلات الغنائية بدلاً من اصطحاب فرقة موسيقية قائلًا: "حفلات الساحل ونجوم مصر كلها شغالين بفلاشة.. والناس بتختار الفلاشة علشان سعرها أرخص".

وأضاف حسن شاكوش: "مش معنى إني بشتغل بفلاشة، إني مش بعرف أغني"، معقبًا: "أما أقول للناس أجرِي بالفرقة، بيقولوا السعر غالي، يقولولي تعاله بالفلاشة".

قرار إيقاف حسن شاكوش عن الغناء

كانت نقابة المهن الموسيقية قررت إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، ومنعه من مزاولة المهنة، وأيضًا إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهرين، وذلك بعد خناقة ومشاجرة كبيرة بينهما حدثت بالساحل الشمالي خلال إحدى الحفلات.

بداية الأزمة بين شاكوش والبحراوي

بدأت الأزمة بين شاكوش والبحراوي خلال حفلهما في الساحل الشمالي السبت 28 أغسطس، عندما تواجد شاكوش وفرقة البحراوي في نفس الوقت على المسرح، وطلب شاكوش من الفرقة النزول من على خشبة المسرح؛ لبدء حفلته الغنائية، وبالفعل بدأ شاكوش فقرته، إلا أن الفرقة عادت مرة أخرى قبل انتهائه من الغناء، ما أثار غضبه، وحدثت مشادة كلامية بينهما، فتدخل مطرب المهرجانات حمو بيكا لحل الأزمة.

وعند حضور البحراوي علم بما حدث، فوجَّه التحية إلى فرقته الموسيقية، ثم وجه حديثه إلى شاكوش، قائلًا: «شاكوش فين، مشي؟، كنت عايزه والله بس للأسف خد بعضه ومشي، عايزه يدعي لحمو بيكا».

ليرد عليه شاكوش ضاحكًا من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي على «الفيسبوك»: «أنا هربان يا جماعة أنا هربان، أهو وفي شرم الشيخ عشان عندي حفلة ادعوا لنا كده ربنا يكرمنا، أحلى حفلة إن شاء الله وصباحكم زي الفل حبايب قلبي».

نقابة الموسيقيين تمنع شاكوش والبحراوي من الغناء لمدة شهر

ولم تتوقف حرب الكلام بينهما عند هذا الحد بل استمرت حتى أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر الأربعاء الماضي منع شاكوش والبحراوي عن ممارسة الغناء لمدة شهر.

وقالت نقابة الموسيقيين، في بيان صادر عنها: «وقف تصاريح الغناء لمدة شهر، يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، وذلك لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور، من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا، للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا هاديا أو داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة».

عقد جلسات صلح بين شاكوش والبحراوي

وفي الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي، عقد المطرببين جلسات صلح بينهما، من خلال نشر فيديو عبر «فيسبوك»، ظهرا فيه سويًا وقدما الاعتذار للنقابة والجمهور، قائلين: «إحنا بنتأسف للجمهور الغالي على اللي صدر مننا، والحمد لله الموضوع اتحل على خير، وإحنا تحت أمر نقابة المهن الموسيقية والأستاذ هاني شاكر، وكان بيننا شيطان وحقكم علينا والحمد لله أننا كويسين».