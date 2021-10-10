/655435/عمرو-حسن-فى-اليوم-العالمى-للفتاة-المشكلات-التى-تواجه-الفتاة-المصرية-ترتبط-ارتباطا-وثيقا-بالزيادة-السكانية

أكد الدكتور عمرو حسن، أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه الفتاة المصرية وترتبط ارتباطا وثيقا بالزيادة السكانية وهى عمالة الأطفال، التسرب من التعليم، زواج الاطفال، لافتا إلى أن الثلاثة عوامل كل منها متشابك مع الآخر وكل منها سبب وكل منها نتيجة للاخر.

دوت الخليج يرصد تعليق الدكتور عمرو حسن فى اليوم العالمي للفتاه

اليوم العالمي للفتاة

وأوضح عمرو حسن، أن التسرب من التعليم يؤدى إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر، والزواج المبكر تكون نتيجته التسرب من التعليم ، إضافة غلى ممكن عمالة الأطفال، لافتا إلى أن الفتاة التى لا تكمل تعليمها تتجه اما الى العمل او الزواج،وايضا الفتاة التى تعمل وتحصل على المال فى سن صغيرة لا تدرك أهمية التعليم لانها تحصل على المال بدونه فيؤدى ذلك إلى هجره صفوف الدراسة.

الزواج المبكر

وأشار عمرو حسن إلى أن الزواج المبكر للفتيات يدفعهن الى هجر التعليم لوجود أعباء الأسرة، وبعد الزواج يبدأ انجاب الاطفال فى سن مبكرة ومن ثم زيادة معدلات الإنجاب، حيث الفرصة أكبر للخصوبة فى السن الصغيرة، ومع زيادة معدلات الانجاب ترتفع الزيادة السكانية..والزواج المبكر من الظواهر التي تعوق التنمية، لأنه يزيد من أعباء الفقر، والضغوط المجتمعية، وفى الغالب يفشل الاستقرار الأسرى، وتتحمل الأم المسؤولية، مشيرا غلى بعض المشكلات الآخري مثل زيادة معدلات الطلاق واطفال الشوارع، مؤكدا أن السلسلة متشابكة والنتيجة ضعف قوة الدولة الاقتصادية والتهام ثمار التنمية.