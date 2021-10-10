عبدالملك: اليمنيون يدينون لمصر بمفهوم الدولة الحديثة

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن، بعلاقات التعاون والأخوة التى تربط مصر واليمن، مؤكدًا أن اليمنيين يدينون لمصر بمفهوم الدولة الحديثة، والدعم الذى قدمه دومًا الأشقاء فى مصر إلى اليمن وشعبه.





جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمنى الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وضم الوفد اليمنى كلا من وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن، والنقل، والصحة العامة والسكان، كما حضر المباحثات عدد من مسؤولى البلدين.

وأكد الدكتور عبدالملك، أن الحكومة اليمنية تؤدى دورها وسط ظروف داخلية وإقليمية بالغة الصعوبة، وتعمل جاهدة على تلبية تطلعات اليمنيين فى الحياة الكريمة، بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، من أجل الحفاظ على القرار اليمنى، ووحدة وسيادة الدولة اليمنية.

وتطرق رئيس الوزراء اليمنى، إلى ملفات التعاون المقترحة مع مصر فى مجالات البترول والغاز والكهرباء والاتصالات، لا سيما الاستفادة من تجربة مصـر الناجحة فى تطوير قطاع البريد، بالإضافة إلى مجالات الصحة والنقل البحرى والجوى والتعليم.

كما أكد رئيس وزراء اليمن، على الأهمية البالغة لإيجاد حل عاجل وسريع لمشكلة خزان صافر.

فى ذات السياق، استعرض الوزراء اليمنيون، كل فيما يخصه، موضوعات التعاون المقترحة مع مصر، والتى تمثلت بالأساس فى الاستفادة من خبرات مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات، وكذلك استغلال الموارد اليمنية فى قطاعات البترول والغاز، فى ضوء النجاحات التى حققها قطاع البترول المصرى، والتى يرغب الجانب اليمنى فى الاستفادة منها.

وأكد الوزراء اليمنيون، على أهمية تفعيل اللجنة المشتركة فى مجال النقل، ودعوة الشركات المصرية للمساهمة فى إعادة هيكلة وتطوير الموانئ اليمنية، فضلاً عن تطلع اليمن للاستفادة من التجربة المصرية الفريدة والرائدة فى تطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

ووجه وزير الصحة اليمنى، الشكر إلى الدكتورة هالة زايد، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الصحة العرب، على دعمها القوى لليمن، والذى أثمر عن إرسال مساعدات دوائية عربية ومصرية للدولة اليمنية.

وأعرب الوزير اليمنى، عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة فى مجال العلاج للحالات الحرجة.

من جانبهم، أكد الوزراء المصريون على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم الممكن للشعب اليمنى، وحرصهم على التوصل إلى اتفاقات حول جوانب التعاون المختلفة خلال اجتماعاتهم الثنائية مع نظرائهم اليمنيين غدًا.