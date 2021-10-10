عاجل.. رئيس الوزراء يستقبل نظيره اليمنى بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، بمطار القاهرة الدولى، الدكتور معين عبدالملك، رئيس وزراء اليمن، وأجريت مراسم الاستقبال لـ"عبدالملك" والوفد المرافق له.





ووصل رئيس الوزراء اليمنى، إلى القاهرة فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، على رأس وفد يضم عددا من وزراء الحكومة اليمنية. وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء ثنائى مع الدكتور مصطفى مدبولى، يعقبه جلسة مباحثات موسعة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك.

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