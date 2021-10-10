عاجل.. رئيس الوزراء يؤكد على ثوابت الموقف المصرى تجاه القضية اليمنية

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التى تربط مصر واليمن، مؤكدًا فى هذا الصدد على ثوابت الموقف المصرى تجاه القضية اليمنية، والذى يرتكز على دعم الحكومة الشرعية، ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها.





جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمنى الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأحد، بمقر مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وضم الوفد اليمنى كلا من وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن، والنقل، والصحة العامة والسكان، كما حضر المباحثات عدد من مسؤولى البلدين.

واستهل رئيس الوزراء، اللقاء بالإعراب عن إدانة مصر للهجوم الإرهابى الذى استهدف اليوم موكب محافظ عدن ووزير الزراعة، وتقدم بخالص العزاء لشعب وحكومة اليمن فى ضحايا الحادث.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مصر تؤمن بأن الحل السياسى هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وترفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، كما ترفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب، وتشدد على ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحى الحيوى الذى يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مؤكداً فى هذا الصدد، حرص مصر على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن فى عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب.

وفى ذات السياق، أكد رئيس الوزراء خطورة تداعيات الخزان النفطى العائم "صافر"، الذى يشهد تسريبات نفطية على مدار الأعوام الستة الماضية بشكل يهدد البيئة والملاحة البحرية فى البحر الأحمر وخليج عدن، مشددًا على ضرورة حشد الجهود لمواجهة هذه الكارثة البيئية، معربًا عن استعداد مصر لتقديم جميع سبل الدعم الفنى اللازم فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل لحل سياسى شامل للأزمة اليمنية بما يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن، ويلبى طموحات الشعب اليمنى وينهى معاناته الإنسانية، وفقًا للمرجعيات الأساسية للأزمة، والتى تتمثل فى المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطنى عام 2013، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خصوصًا القرار 2216، هذا بالإضافة إلى دعمها لجهود المبعوث الأممى لليمن من أجل التوصل لحل سياسى شامل.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن مصر رحبت بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذًا لاتفاق "الرياض" برعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما أنها ملتزمة بدعم الحكومة اليمنية للقيام بواجباتها الوطنية تجاه الشعب اليمنى الشقيق، ودعمها للجهود السعودية لتنفيذ جميع بنود "اتفاق الرياض" كخطوة هامة فى إطار التسوية السياسية الشاملة، فضلاً عن ترحيبها بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الازمة اليمنية، والتى تم الاعلان عنها فى 23 مارس 2021.

وأشار إلى مواصلة مصر تقديم جميع أنواع الدعم الممكن للحكومة اليمنية، بما فى ذلك الدعم الفنى، والتدريب، وإعداد الكوادر اليمنية فى مختلف المجالات، فضلاً عن دعمها للمواطنين اليمنيين الأشقاء على الصعيد الإنسانى، بالإضافة إلى تقديم معاملة متساوية لليمنيين فى مصر اسوةً بأشقائهم المصريين فى الخدمات التعليمية والعلاجية.