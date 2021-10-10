رئيس الوزراء: ندعم الحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيها 

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره اليمنى الدكتور معين عبدالملك، اليوم بمقر مجلس الوزراء المصرى، جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بحضور وزراء البترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وضم الوفد اليمنى كلا من وزراء التخطيط والتعاون الدولى، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنفط والمعادن، والنقل، والصحة العامة والسكان. كما حضر المباحثات عدد من مسئولى البلدين.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن إدانة مصر للهجوم الإرهابى الذى استهدف اليوم موكب محافظ عدن ووزير الزراعة. وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى بخالص العزاء لشعب وحكومة اليمن فى ضحايا الحادث.

من جانب آخر، أشاد مدبولى بعمق ومتانة العلاقات التاريخية التى تربط مصر واليمن، مؤكدًا فى هذا الصدد على ثوابت الموقف المصرى تجاه القضية اليمنية، والذى يرتكز على دعم الحكومة الشرعية، ودعم وحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تؤمن بأن الحل السياسى هو السبيل الأمثل للأزمة اليمنية، وترفض محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، كما ترفض محاولات المساس بحرية وأمن الملاحة فى الخليج العربى ومضيق باب المندب، وتشدد على ضرورة عدم المساس بهذا الشريان الملاحى الحيوى الذى يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مؤكدًا فى هذا الصدد، حرص مصر على تنسيق الجهود بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن فى عملية تأمين الملاحة عبر مضيق باب المندب.