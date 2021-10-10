الصحة: أرسلنا مواعيد اللقاحات لـ6,5 مليون مواطن خلال الـ10 أيام الماضية 

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة أرسلت مواعيد اللقاحات لـ6,5 مليون مواطن خلال الـ10 أيام الماضية، موضحا أن مليون و400 ألف طالب جامعى تم تطعيمهم بالفعل.

وأضاف مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات لبرنامج الصدى، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن مصر تنتج اليوم لقاح سينوفاج وفى القريب العاجل سكون هناك إنتاج للقاحات غربية، وتم توفير عدد كبير من الجرعات، متابعا: "نرسل عدد كبير من الرسائل لمن سجلوا على موقع التطعيم، والتسجيل اليومى للمواطنين على موقع التطعيمات التابع لوزارة الصحة 200 إلى 250 ألف مواطن، وأرسلنا رسائل 90%".

وتابع مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات: "هناك 19300000 مواطن سجلوا على موقع التطعيم وتم إرسال 18 مليونا و300 ألف رسالة للمواطنين الذين سجلوا وننتهى من إرسال الرسائل للمليون الباقى خلال هذا الأسبوع، وتم التطعيم بـ21 مليون جرعة حتى الآن".

واستطرد مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات: "عملنا على توفير اللقاحات للمعلمين والطلاب لبدء عام دراسى أمن، وأناشد المواطنين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، ووفرنا جميع أنواع اللقاحات ونوع اللقاح الفضل يحدده الطبيب".