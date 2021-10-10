/655440/صور-وفيديو-لـ-تحيا-مصرغموض-وبحث-مستمر-عن-ميكروباص-الساحل-- ولا-جديد-حتى-الآن

تواصل الأجهزة المعنية بحثها حتى الآن عن الميكروباص الذى سقط منذ الساعة الرابعة من عصر الأحد، من أعلى كوبرى الساحل، حيث لم يتم التوصل إلى الآن للميكروباص أو أى معالم للضحايات التى قيل أنها كانت ضمن ركاب الميكروباص من سيدات وأطفال وطلاب مدارس.

دوت الخليج ويواصل موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب متابعته لتطورات الأحداث وجهود الأجهزة المعنية من المسطحات التى استعانت بمعدات«كراكات»للبحث عن الميكروباص أو أى ملامح للضحايا، حيث لا جديد من الساعة الرابعة عصر . «صور وفيديو لـ دوت الخليج»..«غموض وبحث» مستمر عن ميكروباص الساحل .. ولا جديد حتى الآن وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا بسقوط سيارة بنهر النيل في منطقة إمبابة وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها ما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالمياه ويتم البحث عن أي ناجين في الحادث بينما استمع رجال الأمن إلي شهود العيان من المارة وقائدى السيارات الذين شاهدوا الحادث، وأمر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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