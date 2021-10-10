حقيقية شطب مفيد عاشور من نقابة المهن الموسيقية

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كشف الفنان المصري مفيد عاشور حقيقة صدور قرار من قبل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، حول شطبه من النقابة هو وأعضاء لجنة تحكيم مهرجان المسرح القومي بدورته الـ14.

دوت الخليج يكشف حقيقة شطب الفنان مفيد عاشور من نقابة المهن الموسيقية.

مفيد عاشور ينفي شطبه من النقابة

أوضح عاشور أن ذلك الأمر ليس بصحيح وأنه مجرد سوء تفاهم، فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحاقًا ببوست سابق قد قمت بحذفه، اتصل بي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأبلغني أنه حدث سوء فهم، وأنه لم يقل للزميل سيد محمد علي ما أبلغني به من شطب أنا وأعضاء لجنة التحكيم، ولذلك وجب التنويه".

وسبق وأن قال مفيد عاشور، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "قرر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد ظهور نتيجة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الرابعة عشر، شطب كل أعضاء لجنة التحكيم من عضوية النقابة".

أنباء حول شطب مفيد عاشور من النقابة

وتابع: "وأبلغ سيد محمد عضو اللجنة بذلك في مكالمة تليفونية معه بعد منتصف الليل، وقال له أنت وكل أعضاء اللجنة خارج النقابة، وطلب منه أن يبلغنا بذلك".

وأضاف: "وبما أنني من أعضاء اللجنة فقد أبلغني سيد محمد بذلك وأنا بدوري اتصلت بالسيد النقيب مرتين متتاليتين أمس للحديث معه حول هذا الأمر ولكنه لم يرد على الهاتف ولم يتصل بي حتى الآن على غير عادته".

السيرة الذاتية لمفيد عاشور

الفنان مفيد عاشور هو مخرج مسرحي وممثل مصري ولد في محافظة القاهرة في 9 مايو عام 1966، متزوج من ابنة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، منذ أن كان صغير بدأ يشارك في كل نشاط في الأعمال المسرحية التي كانت تعرض في المسرح المدرسي في المدرسة الابتدائية، ولقد تخرج من كلية الهندسة وبعدها قام بالدراسة في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه بشهادة بكالوريوس في التمثيل عام 1990.

بداية المشوار الفني للفنان مفيد عاشور

بدأت حياة الفنان مفيد عاشور الفنية في فترة الثمانينات وهذا من خلال عدد من الأعمال مثل مسلسل “رحلة السيد أبو العلا البشري” 1985 وهو من بطولة الفنان القدير محمود مرسي، وأيضاً “ليلة القبض على بكيزة وزغلول” عام 1988.

وكانت فترة التسعينات من أكثر المراحل الفنية التي تألق فيها الفنان مفيد عاشور خلال مسيرته، شارك فيها في العديد من الأعمال وتنوعت أدواره بشكل ملحوظ جداً، وفي عام 2003 قام بدور مهم جداً عندما أدى دور الرئيس السابق محمد أنور السادات في مسلسل “إمام الدعاة” الذي يجسد حياة الشيخ الراحل محمد الشعراوي، كما شارك مفيد عاشور حتى عام 2015 في أكثر من 100 عمل فني مختلف.