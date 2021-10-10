/655439/بدء-معسكر-نواب-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-بالإسكندرية-مع-انطلاقة-دور-الانعقاد-الثانى

اجتمع أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الأحد بمحافظة الإسكندرية لمناقشة خطة عمل نواب التنسيقية خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب ووضع الأجندة التشريعية التي سيعمل نواب التنسيقية على إقرارها وآليات استخدام الأدوات الرقابية للارتقاء بالأداء الرقابي لأعضاء التكتل بمجلس النواب بهدف تحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بمختلف القطاعات.

دوت الخليج ويستمر معسكر نواب التنسيقية بالإسكندرية لمدة ثلاثة أيام تجري المناقشات خلالها في كافة الموضوعات البرلمانية محل اهتمام أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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