الأمم المتحدة تشكر مصر على جهودها فى تلبية احتياجات اللاجئين

جدة - نرمين السيد - أشاد بابلو ماتيو، ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر، بمنح الحكومة المصرية الأطفال اللاجئين من سوريا والسودان وجنوب السودان واليمن، حق الالتحاق بالمدارس الحكومية المصرية على قدم المساواة مع مواطن الدولة، مما أتاح الفرصة للصغار أن يحلموا بما يحلوا لهم ويسعوا لتحقيق تلك الأحلام.





وقال "ماتيو" عبر منصة التواصل الاجتماعى "تويتر" : "بدأ العام الدراسى فى مصر اليوم بانضمام آلاف الأطفال اللاجئين إلى أطفال آخرين فى المدارس الحكومية المصرية، ونتطلع إلى مزيد من التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر، للتأكد من حصول جميع الأطفال اللاجئين على التعليم بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة". وأعرب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى مصر عن شكر المفوضية لجهود وزارة التربية والتعليم فى تلبية احتياجات اللاجئين، بما فى ذلك السماح لأطفال اللاجئين للسنة الثانية على التوالى، أن ينضموا للعام الدراسى الجديد دون الحاجة إلى وجود بطاقات سارية فى ظل صعوبة تجديدها بسبب جائحة "كوفيد-19".

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