/655441/الشوط-الأول-التعادل-السلبي-يحسم-قمة-فرنسا-وإسبانيا-بنهائي-دوري-الأمم-الأوروبية

انتهى الشوط الأول بين منتخبي فرنسا وإسبانيا، في نهائي دوري الأمم الأوروبية بالتعادل السلبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاءت أحدث الشوط الأول متوازنة بين الفريقين ولم تكن هناك خطورة حقيقة على أي من مرمى المنتخبين.

كانت أول فرص اللقاء عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة الخامسة وينفرد بالمرمى ولكن لا تسكن الشباك.

بعد ذلك كانت أحداث الشوط الأول متشابهة وليست هناك أي خطورة، ولكن اللقطة الهامة كانت إصابة فاران مدافع فرنسا والخروج من ملعب المباراة ويشارك بدلا منه أوباميانكو.

أما عن أبرز لقطات الشوط كانت مطالبة لاعبي إسبانيا لركلة جزاء، على كوندي مدرافع فرنسا ويعود حكم اللقاء لتقنية الفيديو ليتأكد من اللقطة ولكن لا يحتسب ركلة جزاء.

وينتهي الشوط الأول بين فرنسا وإسبانيا بالتعادل السلبي.

تعرف علي التشكيل الرسمي لـ إسبانيا أمام فرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

أعلن المدير الفني للمنتخب الأسباني لويس إنريكي عن تشكيل إسبانيا الرسمي استعداداً لخوض مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام المنتخب الفرنسي.

وشهد تشكيل المنتخب الفرنسي قيادة أوريازابال للخط الهجومي للفريق .

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناى سيمون

خط الدفاع: أزبيليكويتا، لابورت،جارسيا، ألونسو

خط الوسط: جافى، بوسكيتس، رودري

خط الهجوم: فيران توريس، سارابيا، ميكيل أويارزابال.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام التاسعة إلا الربع من مساء اليوم علي أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة عبر قانتها تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1 HD premium، وbeIN sports 4k HDR.

بينما يعلق علي المباراة المعلق التونسي رؤوف خليف.

وكان المنتخب الفرنسي قد تأهل إلي المباراة النهائية بعد فوزة علي المنتخب البلجيكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

علي الجانب الأخر فقد تأهل المنتخب الأسباني إلي المباراة النهائية بعد فوزة علي منتخب إيطاليا بطل أوروبا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

نتيجة مباراة فرنسا وبلجيكا

انتهت أحداث مباراة منتخب فرنسا وبلجيكا، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين، لصالح الديوك الفرنسية، في لقاء الدور القبل النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل الدولي البلجيكي كارسكو مهاجم فريق اتليتيكو مدريد الهدف الأول لفريقية، وسجل روميرو لوكاكو الهدف الثاني في المباراة، من خلال مرور وتصويب فوق لوريس ويسكنها الشباك.