/655443/وليد-سليمان-رفضت-بيراميدز-من-أجل-الاعتزال-داخل-الأهلي-وأحمد-فتحي-أخطأ-في-قرار-الرحيل-عن-القلعة-الحمراء

أكد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، أنه لن يلعب في أي فريق سوى القلعة الحمراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة دي ام سي" سأقرر الاعتزال حال عدم تجديد تعاقدي مع النادي الأهلي وأرى أن هذا الأمر خير ختام لمشواري في الملاعب".

وزاد" لا أحب التركيز مع السوشيال ميديا في السلبيات، وأحترم آراء الجميع ولكن لا يوجد أي تأثير على أي قرار، وتقييمي يكون داخل النادي من المدير الفني وليس السوشيال ميديا".

وأكمل" أتواجد في الفترة الأخيرة على مقاعد البدلاء، وعندما يتم طلب التواجد على أرض الملعب لمساعدة الفريق أتواجد بصفة مستمرة".

وتابع" مازالت قادراً على اللعب مع الأهلي، وإذا رأيت أنني غير قادر على المواصلة سأقرر الاعتزال فوراً، والأهم أن أكون مؤثراً خلال الدقائق التي أشارك خلالها".

وواصل" جاء لي عرض من نادي بيراميدز ورفضت العرض وقررت الاعتزال في الأهلي وهو القرار الأفضل والأهم، ورفضت الإغراءات المالية حبا في الأهلي".

وواصل" بالنسبه لأحمد فتحي، فأرى أنه كان يجب أن ينهي مسيرتة في النادي الأهلي ولكن يجب إحترام اختياره وهو لاعب كبير ويعرف مصيرة".

واختتم" لم أندم على قرار الاعتزال الدولي، ووقتها كنت مرشحا لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا مع محمد صلاح وساديو ماني، وأرى أنني قد تعرضت للظلم مع منتخب مصر".