منتخب فرنسا يتوج بطلاً للنسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية

/655444/منتخب-فرنسا-يتوج-بطلا-للنسخة-الثانية-من-دوري-الأمم-الأوروبية

حصد منتخب فرنسا بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعدما تغلب على منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح رفاق كريم بنزيما من قلب النتيجة بعد التأخر بهدف نظيف في منتصف الشوط الثاني، جاء عن طريق أورايازابال مع مطلع الدقيقة 65.

ثم نجح كريم بنزيما مع مطلع الدقيقة 67 أن يسجل هدف التعادل سريعا ليعود اللقاء لنقطة الصفر من جديد بحثا عن الفائز بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وقبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق تمكن كيليان مبابي أن يحرز الهدف الثاني وحسم اللقاء واللقب للفرنسيين.

وحاول منتخب إسبانيا أن يعود بالنتيجة ولكن تمكن هوجو لوريس حارس فرنسا والذي تصدى لهدفين محققين.

وبذلك تتمكن فرنسا أن تضيف لقب دوري الأمم الأوروبية، بجانب كأس العالم 2018.