فيديو.. إزالة تعديات على مساحة 3320م بالمنطقة الصناعية فى الصف

جدة - نرمين السيد - وتم إزالة التعديات التى شرع المخالف بإقامتها والتحفظ على أوناش ومستلزمات بناء قبل استكمال بناء الأسوار وتقسيم الأرضى، وتمت الإزالة من خلال لجنة مشتركة من جهاز المنطقة الصناعية بالصف ومركز الصف والوحدة المحلية بالشوبك الشرقى ومسؤولى الأملاك والتنظيم. يأتى ذلك فى إطار توجيهات أحمد راشد محافظ الجيزة، بإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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