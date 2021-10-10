التعليم العالى: المستشفيات الجامعية لها دور كبير فى النهوض بالمنظومة الصحية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى على أهمية دور الجامعات فى النهوض بالمنظومة التعليمية والصحية، موضحا أن المستشفيات الجامعية تبلغ قدرتها الاستيعابية 37 ألف سرير، ولها دور رائد فى خدمة المجتمع، ودعم القطاع الصحى بالتعاون مع وزارة الصحة.





وأشاد نائب وزير التعليم العالى، خلال مشاركته فى حفل وضع حجر أساس مستشفى 900 900 الجامعى الجديد بالمحلة الكبرى- بمشروع المستشفى الجديد كصرح طبى كبير يقدم خدماته للمرضى بمحافظات الدلتا. وذلك فى حضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ونيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب، والسفير محمد عرابى وزير الخارجية الأسبق، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والنائب محمود الشامى، ولفيف من نواب مجلسى النواب والشيوخ بالغربية، والإعلامى أحمد شوببر، والإعلامى احمد المسلمانى، والمدير الفنى للمنتخب الأوليمبى شوقى غريب، والفنان محمد ثروت، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وبمشاركة شعبية واسعة من أبناء مدينة المحلة الكبرى.

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