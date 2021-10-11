محافظ أسوان: الانتهاء من إحلال السرفيس بدلًا من الربع نقل خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - وجه أشرف عطية محافظ أسوان بسرعة إنهاء خطة إحلال وتجديد سيارات الميكروباص "السرفيس" بدلاً من سيارات الربع نقل "الكبود" خلال شهرين فى باقى خطوط السير،ومنع عربات الكبود من السير على الطرق السريعة والرئيسية، وقصر حركتها على الطرق الداخلية والفرعية فقط.





ومنح أشرف عطية، مهلة أخيرة لالتزام سائقى عربات الحنطور، بالزى الموحد واتخاذ إجراءات رادعة عبر حملات مكبرة لمنع مخالفات السير أو الوقوف العشوائى بغرامة 400 جنيه، وتصل إلى المصادرة، كما وجه بتشديد الرقابة المرورية على عربات "التوك توك" وتوقيع المخالفات الفورية بقيمة 400 جنيه، واحتجاز العربة لمدة شهر، مع وضع رقم محدد بخط سيرها فى الشوارع والمناطق الداخلية، ما يتزامن مع تنفيذ إحلال وتجديد التوك التوك بسيارات المينى فان بالتنسيق مع البنوك الوطنية، وأيضًا إلزام سائقى التاكسى بتركيب العدادات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ اليوم الأحد مع رؤساء المراكز والمدن وعدد من مسئولى وقيادات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، حيث وجه مسئولى الجهاز التنفيذى بالمحافظة بضرورة تحسين مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضرورة الالتحام المباشر بمشكلات وهموم المواطنين وإيجاد الحلول الجذرية لها أولاً بأول.

وطالب محافظ أسوان بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بالسوق السياحى القديم لإنهاء المرحلة الأخيرة من مشروع التطوير الشامل وذلك لرفع الباعة الجائلين بعد حصرهم وإجراء القرعة العلنية لتحويلهم إلى السويقة الجديدة بمنطقة الجيش والتى ستضم حوالى 100 باكية ومحل على مرحلتين، وتم تنفيذ 35% منها، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ السويقة الحضارية بالسيل الجديد بنسبة 45% والتى تتكون من طابقين على مساحة 1076 م2 تضم 67 محلًا.

ووجه عطية مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة إنهاء الدراسات المتعلقة بالحل العاجل لمشكلة خط طرد محطة الكرور للصرف الصحى والذى يرتكز على مد خط طوارئ بطول 1.5 كم للقضاء على ظاهرة انقطاع المياه عن مناطق طريق السادات، بجانب صيانة ورفع كفاءة الخط والمحابس الحالية، فضلاً عن تنفيذ الخط الدائم للحد من الكسورات المتكررة.