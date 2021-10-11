الزمالك: رحيل النقاز إلى أهلي جدة السعودي باتفاق تسوية مع اللاعب

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أكد نادي الزمالك، أن رحيل حمدي النقاز لاعب الفريق لصفوف أهلي جدة السعودي، كان باتفاق تسوية بين النادي واللاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر نادي الزمالك بيان توضيحي لتعاقد حمدي النقاز إلى أهلي جدة، وذلك بعد الأحاديث التي خرجت خلال الفترة القادمة.

وجاء البيان كالتالي:

في إطار التفاهم الذي أوجده اتفاق التسوية بين نادي الزمالك واللاعب الدولي التونسي حمدي النقاز، تعاقد اللاعب مع النادي الأهلي السعودي، على نحو يحفظ مصالح وحقوق النادي واللاعب في ضوء التسوية الأخيرة الموقعة بين الطرفين.. الأمر الذي أتاح لنادي الزمالك تحقيق عوائد مادية مناسبة مع ضمان عودة اللاعب إلى صفوفه مستقبلا بعد أن تلقى اللاعب الدولي العديد من عروض الاحتراف مؤخرا داخل وخارج مصر.

وكان نادي أهلي جدة السعودي أعلن التعاقد مع حمدي النقاز في صفقة انتقال حر دون الرجول لنادي الزمالك.

محمود جنش: كنت أحد أسباب تعاقد الزمالك مع «أبو جبل وعواد».. وتعرضت للظلم داخل الفريق بدون أسباب

أكد محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى فيوتشر، أن أسامة نبيه لم يكن مقتنعاً بجلوسي على مقاعد البدلاء بعد الخسارة أمام الأهلي في الدوري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "أون تايم سبورتس" كنت أرشح الحراس المميزين للتواجد مع نادي الزمالك خلال فترة إصابتي مع الفريق".

وزاد" كنت أحد أسباب تعاقد الزمالك مع محمد أبو جبل وعواد خلال فترة إصابتي، وأدعم كثيراً الحراس والوقوف في حراسة المرمى للمنتخب أو النادي رزق".

حمدي النقاز

وواصل" حدثت فجوة بيني وبين محمود أبو جبل، ولا أعلم سبب ما حدث خلال الفترة الأخيرة بيننا، ومن الطبيعي أن يقتنع كل حارس بأنه الأفضل داخل الزمالك، والفاصل بين كل الحراس الملعب فقط".

واختتم" تعرضت للظلم داخل نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، وقرار رحيلي عن الفريق لم أتوقعه حتى الأن".