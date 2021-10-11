/655451/الاتحاد-الليبي-مباراة-مصر-بدون-حضور-جماهيري-ونسعى-للتواجد-في-كأس-العالم

أكد خميس آدم، نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن مباراة مصر وليبيا ستكون بدون حضور جماهيري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" كان هناك حسن استضافة من الجانب المصري خلال تواجدنا في مباراة الذهاب، ونرد الأن ما حدث في لقاء العودة ودائما هذه الأمور الطبيعية تحدث بين الأشقاء".

وزاد" مصر مضيافة دائما، ولا يصح الحديث عن الاستقبال من الجانب المصري ولأننا أخوة وهذه أمور طبيعية".

وأكمل" منتخب ليبيا يبحث عن الفوز والتواجد في كأس العالم العام القادم وهذا حق مشروع للجميع، وحظوظنا متوفرة من أجل التواجد والصعود".

واختتم" الشوط الأول في مصر قدمنا مباراة جيدة، والنصف الثاني سيكون مختلف في ليبيا اليوم، وهناك دعم كبير للاعبين والحالة النفسية والجميع راضي عن مستوانا".