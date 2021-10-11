سكن لكل المصريين.. مى عبد الحميد: ننفذ أكبر مشروع فى العالم بشروط جاذبة

جدة - نرمين السيد - أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، إن مشروع "سكن لكل المصريين" يعتبر أكبر مشروع إسكان فى العالم ينفذه الصندوق حاليا، مشيرة إلى أن شروط هذا المشروع جاذبة جداً، وتلائم الجميع، نظراً للإقبال الشديد عليه.





جاء ذلك، خلال اتصال هاتفى، مساء أمس الأحد، لـ برنامج "التاسعة"، والذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى. وقالت إنه سيتم مراعاة الأوليات فى تسليم الوحدات، حيث تبدأ بالمتزوج ويعول، ثم المتزوج، وبعدهما الأعزب، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تسليم وحدات أكثر. ولفتت مى عبد الحميد إلى أن حجم الاقتراض من البنك الدولى بلغ مليارا و300 مليون دولار على مدى السنوات العشر الماضية، بعدما أثبت البرنامج جدارته، واستفاد منه الملايين.

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