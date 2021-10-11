الانقاذ النهري تشتبه في جسم غريب وتحرك الوحدات للعثور علي ميكروباص كوبري الساحل«فيديو وصور»

/655453/الانقاذ-النهري-تشتبه-في-جسم-غريب-وتحرك-الوحدات-للعثور-علي-ميكروباص-كوبري-الساحلفيديو-وصور

اشتبهت قوات الانقاذ النهري في جسم غريب بالنيل، وذلك بعد سقوط ميكروباص من فوق كوبري الساحل في النيل قبل المغرب.

دوت الخليج

على الفور انتقلت قوات الأنقاذ النهري والجهات المعنية للبحث والوقوق على تفاصيل الأمر، تمشيط المنطقة بالكامل أملا في العثور على الضحايا.

هذا يواصل رجال الإنقاذ النهري والضفادع البشرية محاولة العثور على الميكروباص المفقود إثر السقوط من أعلى كوبري الساحل بمنطقة الجيزة.

ووصلت وحدات الإسعاف النهري لمكان الحادث إستعدادا لإنتشال الضحايا عقب العثور عليهم من جانب رجال الإنقاذ النهري والضفادع البشرية. وعلم دوت الخليج أن السبب وراء وصول وحدات الإنقاذ النهري هي قرب العثور على الميكروباص المفقود بعد تمكن رجال الحماية من العثور على أجزاء من السور الحديدي المنكسر بسبب واقعة أخرى بالأمس.

جدير بالذكر أن مصدر أمنى، قد تحدث لموقع دوت الخليج بشأن ميكروباص الساحل، موضحا إنه لم يتم العثور على أى ضحية من الحادث حتى ذات الوقت، بعد سقوطه من كوبرى الساحل، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات استخراج أى ناجين جراء الحادث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط سيارة ميكروباص في نهر النيل

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن رجال الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية يكثقون من جهودهم لانتشال أى ضحايا من الحادث، وسط تسيير لحركة المركبات بواسطة رجال المرور.

وأشار المصدر إلى أنه تم وضع حواجز حديدية بمحيط موقع الحادث لحين الانتهاء من عمليات البحث.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد سقوط سيارة داخل النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالمياه، ويتم البحث عن أى ناجين فى الحادث.