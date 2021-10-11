البابا يفتتح تجديدات الكلية الإكليريكية بـ الكاتدرائية المرقسية

جدة - نرمين السيد - ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، حفل افتتاح تجديدات مقر الكلية الإكليريكية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء أمس الأحد، بمناسبة مرور 160 عامًا على نياحة البابا كيرلس الرابع، وبداية العام الأكاديمى الجديد.





وتضمن الحفل كلمة لـ البابا، والأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى والعباسية ووكيل الكلية. وافتتح البابا تواضروس المكتبة الإليكترونية للكلية، ومدرج البابا كيرلس الرابع "الشهير بأبى الإصلاح" بعد تجديده، ومبنى الكلية بعد انتهاء التجديدات، وكذلك المبنى السكنى للطلبة الدارسين بالقسم الصباحى بعد تجديده، بالإضافة إلى قاعة جديدة متعددة الأغراض للمؤتمرات والندوات وغيرها. كان البابا تواضروس قد استقبل فى المقر البابوى بالقاهرة مساء أمس الأحد عالم الآثار الإسبانى فيسينتى باربا كولمينير، والذى يقوم بإعداد كتاب عن التاريخ والآثار القبطية، حيث رافقه خلال الزيارة المستشار الثقافى للسفارة الإسبانية.

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