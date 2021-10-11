/655455/قوات-الإنقاذ-النهري-والإسعاف-تغادر-منطقة-سقوط-ميكروباص-من-أعلى-الساحل-صور

غادرت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف منطقة سقوط ميكروباص من أعلى الساحل، ويأتي ذلك بعد الاشتباه في جسم غريب مكان الحادث، حيث انتقلت على الفور الجهات المعنية للبحث والوقوق على تفاصيل الأمر، لتمشيط المنطقة بالكامل أملا في العثور على الضحايا.

دوت الخليج

جدير بالذكر أن مصدر أمنى، قد تحدث لموقع دوت الخليج بشأن ميكروباص الساحل، موضحا إنه لم يتم العثور على أى ضحية من الحادث حتى ذات الوقت، بعد سقوطه من كوبرى الساحل، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات استخراج أى ناجين جراء الحادث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط سيارة ميكروباص في نهر النيل

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن رجال الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية يكثقون من جهودهم لانتشال أى ضحايا من الحادث، وسط تسيير لحركة المركبات بواسطة رجال المرور.

وأشار المصدر إلى أنه تم وضع حواجز حديدية بمحيط موقع الحادث لحين الانتهاء من عمليات البحث.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد سقوط سيارة داخل النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالمياه، ويتم البحث عن أى ناجين فى الحادث.