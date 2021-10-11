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قوات الإنقاذ النهري والإسعاف تغادر منطقة سقوط ميكروباص من أعلى الساحل «صور»

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غادرت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف منطقة سقوط ميكروباص من أعلى الساحل، ويأتي ذلك بعد الاشتباه في جسم غريب مكان الحادث، حيث انتقلت على الفور الجهات المعنية للبحث والوقوق على تفاصيل الأمر، لتمشيط المنطقة بالكامل أملا في العثور على الضحايا.

 دوت الخليج

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جدير بالذكر أن  مصدر أمنى، قد تحدث لموقع دوت الخليج بشأن ميكروباص الساحل، موضحا إنه لم يتم العثور على أى ضحية من الحادث حتى ذات الوقت، بعد سقوطه من كوبرى الساحل، وسط تواجد قيادات أمنية للإشراف على عمليات استخراج أى ناجين جراء الحادث.

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 دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط  سيارة ميكروباص  في نهر النيل 

وأضاف المصدر  في تصريحات خاصة لتحيا مصر، أن رجال الإنقاذ النهرى والمسطحات المائية يكثقون من جهودهم لانتشال أى ضحايا من الحادث، وسط تسيير لحركة  المركبات بواسطة رجال المرور.

وأشار  المصدر إلى أنه تم وضع حواجز حديدية بمحيط موقع الحادث لحين الانتهاء من عمليات البحث.

 تفاصيل الحادث 

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد سقوط سيارة داخل النيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأشارت التحريات الأولية إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالمياه، ويتم البحث عن أى ناجين فى الحادث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الإنقاذ النهري والإسعاف تغادر منطقة سقوط ميكروباص من أعلى الساحل «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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