فيديو- أسباب ارتفاع أسعار البيض فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد نبيل، عضو شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام للدواجن، أن سعر التكلفة الفعلية لـ طبق البيض داخل المزارع تتراوح من 45 إلى 47 جنيها، لافتا إلى أن زيادة أسعار البيض والدواجن تعتمد فى الأساس على أسعار الأعلاف.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون" الفضائية، مساء أمس الأحد. وأشار إلى أن مصر تستورد معظم الأعلاف من الخارج، لافتا إلى أن الأعلاف وأسعارها تعتمد على بورصة عالمية لا يمكن أن نتحكم بها وأكد نبيل أن الدولة بدأت فى زيادة الزراعة التعاقدية والتى تعتمد على زراعة الذرة والصويا محليا، لتقليل تكاليف تربية الدواجن، ولكن على المدى البعيد.

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