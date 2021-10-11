فيديو- أول تعليق من التعليم على واقعة ظهور علم فرنسا فى مدرسة بدمياط

جدة - نرمين السيد - وقال، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سى بى سى": "الطلاب حبوا يعملوا حاجة كويسة للمدرسة فيها نوع من الانتماء، ونسيوا يحطوا النسر، لأنه عاملينه بإيديهم وبدون أى تكلفة، واتصور بزاوية خاطئة جعل اللون الأسود يظهر كاللون الأزرق، وبالتالى أصبح العلم علم فرنسا!

وأضاف كاشفا: "قامت إدارة المدرسة بسحب العلم منهم، على الرغم من أنه إجراء غير مقصود من الطلاب اللى كانوا عايزين يعملوا حاجة كويسة للمدرسة فى أول يوم رجوع ليها".

وشدد رضا حجازى على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المدارس، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات وتعقيم المبانى أولاً بأول.