الأرصاد : طقس اليوم حار نهارا لطيف ليلا .. وعظمى القاهرة 31

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، فيما يسود ليلا طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وكشفت الأرصاد عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة 20% تقريبا بداية من اليوم الإثنين 11 أكتوبر. وبالنسبة لحالتى البحرين المتوسط والأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- العظمى الصغرى القاهرة 31 21 الاسكندرية 29 21 وادى النطرون 31 20 طنطا 31 20 شبين الكوم 31 21 دمنهور 30 20 بلطيم 28 21 مطروح 26 18 السلوم 29 19 سيوة 31 17 بورسعيد 27 24 دمياط 28 24 الزقازيق 31 20 المنصورة 31 20 الاسماعيلية 31 19 السويس 32 20 العريش 29 22 رفح 28 21 رأس سدر 32 20 نخل 30 17 نويبع 33 24 طابا 32 22 كاترين 31 14 الطور 30 21 شرم الشيخ 34 25 الغردقة 35 24 مرسى علم 34 25 الفيوم 35 20 بنى سويف 34 20

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