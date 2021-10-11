انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على قرار النيابة بشأن المتسببين بإلقاء “لقاح فيروس كورونا” بأعداد كبيرة بجانب أحد الترع بالمنيا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قررت النيابة العامة، بحبس ثلاث متهمين، تم القبض عليهم بعد قيامهم بإلقاء عدد كبيرة من لقاح فيروس كورونا بجوار أحد الترع ببني مزار بمحافظة المنيا .

وصرحت النيابة العامة فى بيان لها، أنها تلقت خطابا يوم الخميس الماضى الموافق 7 أكتوبر الجارى، من الدكتور هالة زايد وزير الصحة، وذلك بعد أن قام موظف بالإدارة الصحية بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، بالعثور على كمية كبيرة من لقاح فيروس كورونا، بجوار مصرف للمياه، وعلى الفور قام الموظف بإبلاغ الوزارة بما حدث .

وقامت النيابة العامة بمعاينة المكان محل البلاغ، وبالفعل وجدوا عدد كبيرة من عبوات لقاح فيروس كورونا، وأمرت بالتحفظ على العبوات، وذلك بشكل سليم وتحت إشراف طبى، وبالتحقيق وراء الأمر تبين أن هذه الكمية الملقاه من اللقاح كانت مخصصة لمديرية الصحة بمحافظة المنيا، ,وقامت بالإطلاع على سجلات كاميرات المراقبة بالمديرية، وتم التحقيق مع عدد من مسئولي مديرية الصحة وعدد من أفراد الأمن المتواجدين بمخازن الأدوية التابعة لها، وتم إجراء جرد لتلك المخازن، وكانت نتيجة الجرد أن هناك عجز بواقع (18400) عبوه لقاح فيروس كورونا، بإجمالى مبلغ خمسة ملايين وثلاثة وعشرين ألف ومائتى حنيه مصرى .

وقامت اللجنة بفحص عبوات لقاح فيروس كورونا، وعددها (13412) عبوه، تبين إلى عدم صلاحية هذه العبوات، لأنه يجب أن تحفظ بدرجة تبريد معينة، ولكن تم تخزينها بشكل خاطىء أدى إلى تعرضها للعوامل الجوية والحرارة، التى جعلت من المصل يفقد مفعوله، بالإضافة إلي فقدان كمية أخرى بعدد 4988 عبوه مفقوده من المخازن .

وكانت نتيجة التحقيقات أن كمية العبوات التى تم وجدت بجوار مصرف المياه، تسلمها الصيدلى المفوض من مديرية الصحة بمحافظة المنيا، من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة، وذلك ضمن كمية آخرى من أجل تقديم لقاح فيروس كورونا لأكبرعدد ممكن من سكان المحافظة، وتم تسليمها إلى سائق السيارة التابعة للمديرية، ليتم بعد ذلك نقلها وتسليمها إلي أمين مخازن المديرية، ولكن قام بتسليمها دون أن يستقل السيارة، وبالفعل تسلمها منه أمين المخازن، وتم إيداع العبوات بثلاجات الحفظ، ولكن دون فحصها وإتمام إجراءات التسليم والتسليم بشكل صحيح .

وكانت المباحث بمديرية أمن المنيا قد توصلت إلي أن كمية العبوات التى تحتوى على لقاح فيروس كورونا والتى فقدت من مخازن الأدوية بمديرية الصحة بالمنيا، كانت بسبب الإهمال الناتج من الصيدلى المفوض من المديرية بتسليم وتسلم المصل، والسائق وكذلك أمين المخازن.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة، لحين الإنتهاء من التحقيقات وورود تحريات رجال المباحث.