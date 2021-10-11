تقام اليوم الاثنين 11 - 10 - 2021 العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة ألمانيا ضد مقدونيا الشمالية فى تصفيات أوروبا لنهائيات كأس العالم، فضلا عن مواجهة مصر وليبيا فى تصفيات أفريقيا لكأس العالم. مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قبرص X مالطة - الساعة السادسة مساء لاتفيا X تركيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء هولندا X جبل طارق – الساعة التاسعة إلا ربع مساء النرويج X الجبل الأسود – الساعة التاسعة إلا ربع مساء أيسلندا X ليشتنشتاين – الساعة التاسعة إلا ربع مساء مقدونيا الشمالية X ألمانيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء رومانيا X أرمينيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء كرواتيا X سلوفاكيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء سلوفينيا X روسيا – الساعة التاسعة إلا ربع مساء روسيا البيضاء X التشيك– الساعة التاسعة إلا ربع مساء إستونيا X ويلز – الساعة التاسعة إلا ربع مساء مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم موزمبيق X الكاميرون – الساعة الثالثة عصرا الجابون X أنجولا – الساعة الثالثة عصرا بوركينا فاسو X جيبوتي – الساعة الخامسة مساء ساحل العاج X مالاوي – الساعة السادسة مساء ليبيا X مصر – الساعة التاسعة مساء مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم تايبيه X إندونيسيا – الساعة الثالثة عصرا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11 - 10 - 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.