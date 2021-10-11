/655456/مواعيد-مباريات-اليوم-الإثنين-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الاثنين العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم واجهة مصر وليبيا فى تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل: مواعيد مباريات تصفيات أوروبا قبرص أمام مالطة في تمام الساعة السادسة مساء لاتفيا أمام تركيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء هولندا أمام جبل طارق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء النرويج أمام الجبل الأسود في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء أيسلندا أمام ليشتنشتاين في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء مقدونيا الشمالية أمام ألمانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء رومانيا أمام أرمينيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء كرواتيا أمام سلوفاكيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء سلوفينيا أمام روسيافي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء روسيا البيضاء التشيك الساعة التاسعة إلا ربع مساء إستونيا ويلز الساعة التاسعة إلا ربع مساء مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا موزمبيق أمام الكاميرون في تمام الساعة الثالثة عصرا الجابون امام منتخب أنجولا في تمام الساعة الثالثة عصرا بوركينا فاسو أمام جيبوتي في تمام الساعة الخامسة مساء ساحل العاج أمام نظيرة مالاوي في تمام الساعة السادسة مساء تقام مباراة ليبيا أمام مصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء مواعيد مباريات تصفيات آسيا تايبيه أمام إندونيسيا في تمام الساعة الثالثة عصرا

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