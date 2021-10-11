/655459/موعد-مباراة-منتخب-المانيا-في-تصفيات-كأس-العالم

يدخل منتخب ألمانيا مباراته اليوم الإثنين، أمام نظيرة مقدونيا الشمالية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساء بملعب "تودور بوريسكي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويرصددوت الخليج التفاصيل: ويحتل منتخب ألمانيا صدارة المجموعة العاشرة في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط عن منتخب مقدونيا الشمالية صاحب المركز الثاني. القنوات الناقلة ومن المقرر أن تقوم قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بنقل المباراة على الهواء مباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث لعب المنتخب الألماني 6 مباريات في مشوار تصفيات كأس العالم، محققاً 5 إنتصارات وتلقي هزيمة وحيدة. ويقود المنتخب الألماني نخبة من النجوم، في مقدمتهم الحارس المخضرم مانويل نوير وتوماس مولر وسيرجي جنابري وجواو كيميتش. في المقابل يدخل منتخب رومانيا المباراة بكل قوة رافعا شعار الفوز رغم إدراكه صعوبة المواجهة . مواعيد مباريات تصفيات أوروبا قبرص أمام مالطة في تمام الساعة السادسة مساء لاتفيا أمام تركيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء هولندا أمام جبل طارق في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء النرويج أمام الجبل الأسود في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء أيسلندا أمام ليشتنشتاين في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء مقدونيا الشمالية أمام ألمانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء رومانيا أمام أرمينيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء كرواتيا أمام سلوفاكيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء سلوفينيا أمام روسيافي تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء روسيا البيضاء التشيك الساعة التاسعة إلا ربع مساء إستونيا ويلز الساعة التاسعة إلا ربع مساء

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