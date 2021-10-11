الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة توسكر

/655460/الزمالك-يختتم-تدريباته-اليوم-استعدادا-لمواجهة-توسكر

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في الرابعة والنصف عصر اليوم الإثنين قبل السفر إلى كينيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويبدأ تجمع لاعبي الزمالك في الثالثة والنصف عصرا بمقر القلعة البيضاء لخوض التدريبات على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويعد مران الفريق اليوم هو الأخير قبل توجه الفريق مساء اليوم الإثنين إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى كينيا في رحلة تستغرق 6 ساعات، لخوض مباراة توسكر الكيني.

ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وأوضح مدير شؤون اللاعبين في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن أوناجم أصبح يحق له المشاركة مع الفريق في المباريات المحلية في حين سيتم قيده في القائمة الأفريقية خلال شهر يناير المقبل ليشارك مع الفريق أفريقيا بداية من دور المجموعات.

الاتحاد الدولي لكرة القدم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على تسلم الزمالك للبطاقة الدولية للاعب من قبل نظيره المغربي بعد انتهاء إعارة أوناجم للوداد المغربي.

وسبق وحصل الزمالك على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لقيد محمد أوناجم في قائمة الفريق الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة .