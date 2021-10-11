شمس البارودي..طالتها شائعة خلع الحجاب وهذه حقيقة عودتها للتمثيل

/655461/شمس-الباروديطالتها-شائعة-خلع-الحجاب-وهذه-حقيقة-عودتها-للتمثيل

تصدرت الفنانة القديرة شمس البارودي في الساعات القليلة الماضية بعد أن كشف نجلها عمر يوسف عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد غياب 40 عام الأمر الذي عرضها للإنتقاد من قبل عدد كبير من الجمهور ناشرين شائعة خلعها للحجاب

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة لأزمة شمس البارودي

البداية كانت بإعلان عمر نجل شمس البارودي عن عودتها للفن من خلال تنفيذه ل برنامج وثائقي جديد عن قصة حياة والده الفنان حسن يوسف، ووالدته شمس البارودي موضحا أن الفكرة لازالت في مرحلة الكتابة والفكرة، ولم يتم شرائه من قبل شركات الإنتاج سواء في مصر، أو خارجها حتى الأن.

شمس البارودي تتعرض للإنتقادات

أخذ رواد السوشيال ميديا في تداول أنباء عودة شمس البارودي للساحة الفنية وفوجئت الفنانة بمن يعايرونها بتاريخها الفني وبعضهم انتقادها متهما البارودي بخلعها الحجاب، والأخريبن عايبوها على كبر سنها وغيرها من الهجوم اللاذع التي تعرضت له الفنانة.

شمس البارودي ترد على منتقديها

وخرجت شمس البارودي عن صمتها، لتقول في تصريحات صحفية، معربة عن غضبها واستيائها من الجمهور: “لا أبلغ من تطاول أو تطاولت علي بأقذع الألفاظ متمسحا في الدين، والدين يقول يكب الناس على وجوههم يوم القيامة حصاد ألسنتهم، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الغير، ولا يعلم أي متطاول منكم ما هو حاله مع الله وكيف ومتى سيلقاه، وأبلغكم أن الوصي عليا هو الله، الوصي عليا هو ديني وسأقف أمامه وحدي، وكلنا في قبورنا أمير أو غفير أو رئيس أو وزير لنا ميعاد مع الموت والقبر والحساب، فلن تكونوا أحرس عليا من نفسي التي تركت كل مايسيل عليه لعاب المتطاولون طمعا في جنة الله ورضاه”.

وتابعت: “أما من يعايروني بأعمال فنية كل جميلات الفن عملوها وأنا اعتزلت في أول سن 30 تاركة شهرة ومال من أجل رضا الله".

حسن يوسف ينفي عودة البارودي للفن

أما عن حسن يوسف فأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، حقيقة عودة البارودي للفن مرة أخرى، قائلا: “ إن هذا الخبر ليس حقيقيا.. وأن نجله عمر يوسف، أراد أن ينتج فيلم وثائقي تسجيلي عن حياة والدته، التي لم يعرفها الجمهور، لأن الجمهور يعلم بحياتها الفنية فقط، وليس حياتها الشخصية”، مشيرا إلى غضبه من الجمهور الذي تسرع في الحكم على زوجته.

نجل شمس البارودي يوضح حقيقة ما زعمه

كما أوضح نجل شمس البارودي حقيقة ما زعمه فقال لعمر أديب خلال برنامجه “الحكاية”: “

عرفت أقنع والدتى بالفيلم، وهو لا يزال فى مرحلة الكتابة والفكرة، ولكن لا أعرف مصادر عودة والدتى للعمل للتمثيل".

وفى رده على منتقديها:"انت مالك ترجع تمثل أو بمين يرجع يلبس أو يقلع الحجاب، اللى يعمل حاجة هو حر، والحساب مع ربنا مش مع البنى آدمين اللى عايشين حواليك".