نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. أحجام بالدائرى وكثافات بـ26 يوليو

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى أحمد يونس، ببرنامج "صباحك ومطرحك" على الراديو 9090، نقلا عن محمد صابر، محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن معدلات سير حركة السيارات اليوم الإثنين، تتجاوز 70% بمحافظات الوجه البحرى والقبلى.





وأضاف يونس نقلًا عن صابر، أن جميع الطرق الدائرية تعمل بشكل جيد، وفى الإسكندرية ظهرت أحجام متفرقة بطريق بالكورنيش عند منطقة خالد بن الوليد، ومحور أبو قير ومنطقة كفر عبده.

وتابع يونس: "الطريق الزراعى القادم من قليوب ومتجه لشبرا الخمية، ظهرت بها بعض الكثافات، ويفضل سلوك محور بنها الحر، كما ظهرت أحجام متفرقة بالدائرى، فى مناطق أعمال التوسعة، أعلى الخصوص والمرج المتجه لنفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب والبساتين المتجه لمنزل الأتوستراد"

وأوضح يونس نقلا عن صابر، أن هناك كثافات مرتفعة بمحور26 يوليو بالاتجاة القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه إلى ميدان لبنان، لذا يفضل سلوك محور روض الفرج".

وأضاف يونس، أنه بالنسبة لمحافظة الجيزة، جميع المحاور تعمل بشكل جيد، ما عدا بعض الأحجام عند منطقة الجامعة للقادم من محور صفط ومتجه لشارع ثروت، لذا يفضل سلوك منزل محور أحمد عرابى، موضحًا وجود أحجام بمطلع كوبرى الجيزة المعدني القادم من الهرم ومتجه لمناطق الجيزة.

وأكد صابر وجود أحجام بشارع شبرا القادم من الساحل ومتجه لوسط المدنية، لذا يفضل استخدام الكورنيش، وهناك أحجام بشارع رمسيس المتجه لغمرة، وأحجام أعلى كوبرى المطرية للقادم من الكابلات ومتجه للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، لذا يفضل استخدام كوبرى سراى القبة.

وأضاف يونس، نقلا عن صابر، أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور، كذلك عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات بإشراف اللواء/عمرو البيلى، بما يتلائم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وأكد صابر وجود أحجام بمطلع كوبرى الحلمية القادم من الكابلات والمطرية ومتجه للتجنيد، ويفضل سلوك كوبرى سراى القبة، ولكن جميع الكبارى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة بتعمل بشكل جيد.

كما وجه اللواء/ محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.