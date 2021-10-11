تأكيد السيسى استمرار دعم مصر لجنوب السودان يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف (الجمهورية) و(الأهرام) و(الأخبار) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى استمرار دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان فى الفترة الراهنة ارتباطا بتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المنشط الموقع فى عام 2018، والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية، فضلا عن مساندة جوبا فى الارتقاء بمختلف القطاعات التنموية، خصوصا فى مجالات الرى والصحة والتعليم، وذلك بالتوازى مع إطلاق عملية شاملة للتكامل الاقتصادى على المستوى الوطنى.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس بقصر الاتحادية الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، إذ أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين للبلدين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بأخيه الرئيس «سلفاكير» فى بلده الثانى مصر، مؤكدا أن هذه الزيارة تعكس خصوصية العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادة السياسية والحكومتين والشعبين، ومشيدا بوتيرة الفعاليات المستمرة بين البلدين، والتى توجت مؤخرا بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة فى القاهرة فى شهر يوليو 2021، وهو ما يؤكد الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين.

من جانبه، أعرب رئيس جنوب السودان عن امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدا قوة الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائى مع مصر فى كل المجالات، خصوصا فى ظل الدور المحورى الذى تقوم به مصر على الصعيد الإقليمى فى القارة الإفريقية.

كما أكد الرئيس «سلفاكير» وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين فى العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادى، مشيدا فى هذا الإطار بنشاط الشركات المصرية فى جنوب السودان ومساهمتها فى جهود التنمية، خصوصا فى مشروعات البنية الأساسية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات والمشروعات الزراعية، ومعربا عن تطلع بلاده لتعظيم هذا النشاط وتوفير كافة التسهيلات الداعمة له، وتقدير جنوب السودان لما تقدمه مصر من دعم فنى على مدار السنوات الماضية، بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات الجارية فى منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقى، وكيفية العمل على احتواء تداعياتها المحتملة على باقى دول المنطقة، كما تم التباحث حول مستجدات قضية سد النهضة فى ضوء التنسيق القائم والمستمر بين البلدين الشقيقين فى هذا الشأن، خاصة بعد صدور البيان الرئاسى الأخير لمجلس الأمن وما تضمنه من امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق قانونى منصف وملزم خلال فترة وجيزة يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وخلال المؤتمر الصحفى الذى أعقب المحادثات، أكد الرئيس السيسى، حول هذا الموضوع، ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك استنادا إلى قواعد القانون الدولى ومخرجات مجلس الأمن فى هذا الشأن، وهو الأمر الذى من شأنه تعزيز الاستقرار بالمنطقة ككل، ويفتح أفق التعاون بين دول حوض النيل‪.‬

من جانبه، قال سلفاكير إن مباحثاته مع الرئيس السيسى تناولت الأزمة بين إثيوبيا ومصر من جهة وإثيوبيا والسودان من جهة أخرى، فضلا عن الأزمة بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراى، وأضاف أنه فى شهر أغسطس الماضى ذهب إلى أديس أبابا وتلقى وعدا ببدء مفاوضات جدية بحلول شهر أكتوبر الجارى عقب تشكيل الحكومة الإثيوبية، إلا أنه لم يحدث أى شيء فى هذا الإطار.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى دعم مصر الدائم لكافة الآليات التى تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية.

جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس بيونج سيوك بارك رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية (البرلمان)، وذلك بحضور المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، وهونج جين ووك السفير الكورى بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن، مؤكدا اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الصديقين، ومشيدا بالإنجازات التى شهدتها العلاقات الثنائية المشتركة خلال الفترة الأخيرة، والتى تعكس عمق وصدق تلك الروابط، والمعززة بتبادل الزيارات الرفيعة بين البلدين، والتى وفرت قوة الدفع لتطوير التعاون فى كافة المجالات، حيث كان آخرها زيارة وزير الدفاع الكورى إلى القاهرة فى شهر أغسطس الماضى، الأمر الذى يساعد كذلك على استغلال واستكشاف الآفاق العريضة أمام تطوير العلاقات الثنائية.

من جانبه، نقل «بارك» إلى الرئيس السيسى تحيات الرئيس الكورى الجنوبى، مؤكدا الاعتزاز الكورى على المستويين الرسمى والشعبى بالعلاقات الوطيدة مع مصر، والحرص المتبادل على تعزيز مجالات التعاون الثنائى، خصوصا ما يتعلق بتوسيع الاستثمارات الكورية فى مصر للاستفادة من موقعها الإستراتيجى للانطلاق إلى الأسواق فى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، فضلا عن تفعيل الشراكة التعاونية الشاملة، بما يتناسب مع إمكانات البلدين الصديقين ويدعم نقل التجربة التنموية الكورية إلى مصر، خصوصا فى ضوء البنية التحتية الحديثة التى شيدتها مصر خلال الأعوام الأخيرة، مما يدعم جهود التعاون المشترك فى كل المجالات، حيث أشاد «بارك» بما تشهده مصر حاليا بقيادة الرئيس من نهضة شاملة فى إطار إستراتيجية مصر التنموية 2030.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك فى عدة قطاعات، وكذلك سبل استفادة مصر من الخبرات الكورية العريقة فى الصناعات التكنولوجية، إلى جانب توطين صناعة المركبات الكهربائية وما يتعلق بها من صناعات مغذية، بالإضافة إلى التعاون فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن أبرز مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، والقضية الفلسطينية، حيث شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات، كما ثمن رئيس الجمعية الوطنية الكورية الثقل السياسى المصرى كحجر زاوية فى صون الأمن والاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا، لاسيما ما يتصل بالجهود والتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات فى المنطقة، فضلا عن التحركات الأخيرة فى ملف عملية السلام من خلال تثبيت الهدوء بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للفلسطينيين، خصوصا من خلال المبادرة المقدرة لإعادة إعمار غزة.

وألقت صحيفة (الأهرام) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن ما يشهده العالم من تقلبات فى الاقتصاديات العالمية، وارتفاعات أسعار الوقود والسلع الإستراتيجية، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات التضخم، يستدعى وضع سيناريوهات واضحة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث على الأسواق المصرية، ووضع محددات للتعامل معها، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة توافر السلع الإستراتيجية، واتخاذ الإجراءات المناسبة، التى من شأنها تقليل تأثير هذه الأزمة العالمية إلى أقل نسبة ممكنة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى تم عقده لمناقشة عدد من السيناريوهات المتعلقة بمواجهة تداعيات ارتفاعات أسعار الوقود والسلع الإستراتيجية فى السوق العالمية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد معيط وزير المالية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأسامة الجوهرى مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وشرح وزير البترول والثروة المعدنية الإجراءات التى اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذه الظروف الراهنة، كما أكد وزير التموين، من جانبه، أن الوزارة تدرس حاليا تأثير هذه الارتفاعات على أسواقنا المحلية، فى ظل ما نملكه من مخزون كاف لعدد من السلع الإستراتيجية.

من ناحيته، شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى التحديات التى واجهت قطاع الزراعة خلال هذه الفترة، وعلى رأسها التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة، ومن ثم اقترح العمل على وضع رؤية متكاملة لهذا القطاع، بما يسهم فى تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية.

واستعرض القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، دراسة حول تطورات أسعار السلع الإستراتيجية على المستوى العالمى وتأثيرها على السوق المحلية، إذ رصدت الدراسة تطورات الأسعار العالمية لكل من المنتجات البترولية، والسلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية مثل القمح، فول الصويا، السكر، اللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة.

كما نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على نجاح الاقتصاد المصرى فى تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، علاوة على استعراض رحلته للصعود التى شهدت لها كل التقارير الدولية المتخصصة، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح.

ورصد التقرير التباين فى رؤية صندوق النقد الدولى لأداء الاقتصاد المصرى منذ عام 2013 - 2014 مقارنة بعام 2021 - 2022، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادى خلال 2021 - 2022 ليصل إلى 5٫2% بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس التوقعات فى عام 2014، حيث توقع الصندوق حينها أن يكون معدل النمو الاقتصادى بطيئا ويصل لـ 2٫2%، وذلك وسط العديد من التحديات.

وتناولت صحيفة (الأخبار) تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق التاريخى للضرائب، الذى أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انضمام 136 دولة إليه بينها مصر، يسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتدر أرباحا بمختلف بلدان العالم، لافتا إلى أن مصر شاركت بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذى تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانا للعدالة؛ حفاظا على حقوق الشعب المصرى، وترسيخا للاستقرار الاقتصادى.

وأضاف الوزير، عقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخى، أن العالم يعيد رسم القواعد الضريبية الدولية؛ لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحا أن الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم فى العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية فى القواعد الضريبية تلبية لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.

وأشار الوزير إلى أنه تم، بالأمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذى وضعت أولى لبناته فى الأول من يوليو الماضى، بالتوافق بين 136 دولة تمثل أكثر من 90% من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.

وأكد أن هذا الاتفاق التاريخى يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويا؛ بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.

من جانبه، قال رامى يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذا الاتفاق التاريخى، يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجى، ويحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى مصر، ويكلل جهود وزارة المالية فى مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبى، متوقعا أن يسهم هذا الاتفاق الدولى فى تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمى.

وأضاف أن مصر شاركت بجهد كبير فى صياغة هذا الاتفاق الضريبى الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية، وأنه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام 2022.